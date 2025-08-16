Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та харківський Металіст 1925.

Олександрія та харківський Металіст 1925 зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Ніка.

Кирило Нестеренко, після поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Козака в центрі поля, тоді як Хуссейн та Кулаков зіграють в атаці.

Младен Бартулович, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:2), залучив до стартового складу Литвиненка в центрі поля, тоді як Петер та Рашиця гратимуть у атаці.

Олександрія: М. Шевченко — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Козак, Шостак, Мишньов — Хуссейн, Кулаков, Цара.

Запасні: Долгий, Ухань, Фернандо, Булеца, Жота, Огарков, Амарал, Жонатан, Є. Смирний, Н. Прокопенко.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Петер, Рашиця.