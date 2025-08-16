Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та харківський Металіст 1925.
Петер Ітодо, фото ФК Металіст 1925
16 серпня 2025, 12:04
Олександрія та харківський Металіст 1925 зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Ніка.
Кирило Нестеренко, після поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Козака в центрі поля, тоді як Хуссейн та Кулаков зіграють в атаці.
Младен Бартулович, на тлі поразки від криворізького Кривбасу (0:2), залучив до стартового складу Литвиненка в центрі поля, тоді як Петер та Рашиця гратимуть у атаці.
Олександрія: М. Шевченко — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Козак, Шостак, Мишньов — Хуссейн, Кулаков, Цара.
Запасні: Долгий, Ухань, Фернандо, Булеца, Жота, Огарков, Амарал, Жонатан, Є. Смирний, Н. Прокопенко.
Запасні: Мозіль, Проценко, Капінус, Арі, Обіная, Чурко, Салюк, Гаджиєв, Когут, Мба, Король, Панченко.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Литвиненко — Антюх, Петер, Рашиця.
Гра Олександрія — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.