Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 16 серпня, розпочавшись о 13:00.

У третьому турі української Прем’єр-ліги Олександрія прийматиме Металіст 1925 на домашньому стадіоні.

Олександрія — Металіст 1925

Субота, 16 серпня, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Головний арбітр — Роман Блавацький, пряма трансляція — УПЛ ТБ

У суботу чемпіонат України з футболу продовжить поєдинок між Олександрією та Металістом 1925. Обидві команди почали сезон не так, як хотіли, і тепер намагатимуться виправити ситуацію.

Ще кілька місяців тому Олександрія святкувала срібні медалі УПЛ, але міжсезоння принесло кардинальні зміни – ключові футболісти залишили клуб, а тренерський штаб очолив Кирило Нестеренко. Після переможного контрольного матчу з Інгульцем (5:1) команда провела дев’ять зустрічей у різних турнірах і виграла… жодної. У чемпіонаті України старт виявився провальним – поразки від Кудрівки (1:3) та Оболоні (0:1) відкинули олександрійців у кінець турнірної таблиці.

Додатковим головним болем стали дисциплінарні проблеми – чотири червоні картки у двох матчах поспіль. Через це команда втратила кількох основних гравців на найближчі тури, а п’ятиматчева дискваліфікація Мігела Кампоса – особливо болючий удар по обороні.

Харків’яни повернулися в еліту з оновленим складом і новим наставником Младеном Бартуловичем. Літня підготовка була солідною: спаринги з Панатінаїкосом, Карабахом, Бохумом, Боруссією М та збірною Катару. Проте в офіційних матчах поки бракує реалізації. Стартові тури принесли лише нічию з Оболонню та поразку від Кривбасу (0:2), хоча моментів для взяття воріт створювали достатньо.

Трансферні новини навколо клубу не вщухають: чутки про інтерес до легіонерів, можливі відходи ключових гравців та оренди молоді. Це свідчить, що кадрове формування ще триває.

Очні зустрічі

Всього зіграно 6 матчів: +4=2-0 м’ячі 14—5

На полі Олександрії — 3 матчі: +2=1-0 м’ячі 6—3

В УПЛ зіграно 5 матчів: +3=2-0 м’ячі 9—3

