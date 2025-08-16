Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють кам'янець-подільський Епіцентр та Динамо Київ.

Кам'янець-подільський Епіцентр та Динамо Київ зіграють на стадіоні ім. Романа Шухевича в Тернополі в третьому турі української Прем'єр-ліги.

Сергій Нагорняк, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:1), залучив до стартового складу Сидуна на вістрі атаки.

Олександр Шовковський, на тлі поразки від кіпрського Пафоса (0:2), використав із перших хвилин Караваєва, Біловара та Вівчаренка в обороні, тоді як Михайленко, Яцик та Піхальонок розташуються в центрі поля, а Волошин та Брагару гратимуть обабіч Герреро в атаці.

Епіцентр: Білик — Танчик, Мороз, Кош, Григоращук, Климець — Сіфуентес, Миронюк, Демченко, Запорожець — Сидун.

Запасні: Вавшко, В. Кристін, С. Кристін, Беженар, Бендера, Ляшенко, Янаков, Савчук, Себеріо.



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Яцик — Волошин, Піхальонок, Брагару — Герреро.

Запасні: Моргун, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Торрес, Тимчик, Кабаєв, Буяльський, Захарченко, Дубінчак, Пономаренко.



Гра Епіцентр — Динамо Київ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.