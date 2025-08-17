Україна

Спеціаліст дав свій коментар після виїзного успіху в УПЛ.

Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підсумував виїзний поєдинок третього туру чемпіонату України-2025/26.

Олександрія — Металіст 1925 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.08.2025

Спеціаліст проаналізував протистояння на КСК Ніка, в якому його підопічні здобули перші після повернення харків'ян до УПЛ три очки.

"Насамперед хочу подякувати й привітати свою команду та весь клуб з дуже важливою перемогою. Це наш перший успіх у Прем'єр-лізі після повернення, і він має величезне значення з психологічного погляду, передусім для хлопців. Перший гол теж став ключовим моментом, бо до нього команда була трохи скута. Після забитого м'яча ми заграли зовсім інакше, створили багато моментів і заслужено перемогли.

Гол Олександрії наприкінці матчу? Було прикро, бо ми могли уникнути цього гола. Тим паче, що в суперника до того не було моментів — одна помилка і одразу м'яч у наших воротах. Але важливо, як ми зреагували: не відійшли назад, а навпаки — пішли вперед і забили ще.

Внески в гру Матвія Панченка [два асисти] і Раміка Гаджиєва [дубль]? Я завжди кажу, що дуже важливо, як футболісти виходять на заміну. І сьогодні вони зробили саме те, чого від них чекали — допомогли команді. Не має значення, скільки дається часу — 10, 15 хвилин чи цілий тайм, — потрібно виходити й приносити користь. Це важливо для всього колективу.

Спека? Було дуже спекотно, але в однакових умовах перебували й ми, і Олександрія. У таких іграх ключове — менше помилятися, не втрачати м'яч. Повертатися в гру після пропущеного в таку спеку дуже важко. Я розумію хлопців, сам грав у подібних умовах. Тому ще раз хочу відзначити їхній характер — вони показали його сьогодні.

Зіграність колективу? Нам потрібен час. Але я бачу прогрес із кожним тренуванням і матчем. Ми ще шукаємо оптимальний склад, пробуємо різні варіанти, даємо шанси різним гравцям. Упевнений, найближчим часом знайдемо найкращу "одинадцятку".

Трансфери? Ми працюємо в цьому напрямку і я впевнений, що до завершення трансферного вікна будуть ще новачки.

День народження Металіста 1925 [клуб створили 17 серпня 2016 року]? Безумовно. Дуже приємно здобути перемогу саме напередодні такої дати. Так, ця перемога — це привітання для клубу з днем народження!

Жеребкування 1/32 фіналу Кубка України? Вважаю, що це хороший жереб. Оболонь — сильна команда, зараз вона на третьому місці. Буде цікаво ще раз із ними зіграти й подивитися, які ми висновки зробили після першого матчу", — цитує Бартуловича офіційний сайт харківського клубу.

Зазначимо, що київську Оболонь Металіст 1925 прийматиме наступними вихідними, а львівський Рух в УПЛ — 30 серпня.