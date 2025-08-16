Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 серпня 2025 року.

Харківський Металіст 1925 в гостях здобув перемогу над Олександрією (4:1) у матчі третього туру УПЛ.

Харків'яни відкрили рахунок на початку другого тайму, коли на 48 хвилині результативним ударом відзначився Іван Калюжний, а згодом на 76 хвилині перевагу подвоїв Ермір Рашиця.

Потім Олександрія подала ознаки життя, відігравши м'яч зусиллями Жуана Паулу дос Сантоса Перейри, але за три хвилини Рамік Гаджиєв знову збільшив перевагу харків'ян.

Остаточну крапку в матчі поставив той самий Гаджиєв, який оформив дубль на четвертій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Олександрія — Металіст 1925 в рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Олександрія — Металіст 1925 1:4

Голи: Жота, 87 — Калюжний, 48, Рашиця, 76, Гаджиєв, 90, 90+4.

Олександрія: М. Шевченко — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Козак (Булеца, 66), Шостак (Фернандо, 66), Мишньов — Хуссейн (Жонатан, 66), Кулаков (Амарал, 78), Цара (Жота, 71).

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Панченко, 80), Калюжний, Литвиненко (Чурко, 89) — Антюх (Гаджиєв, 89), Петер (Мба, 60), Рашиця (Когут, 80).

Попередження: Шостак.