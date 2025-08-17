Україна

Спеціаліст незадоволений діями своїх підопічних у поєдинку чемпіонату України.

Керманич Карпат Владислав Лупашко прокоментував результат протистояння в рамках третього туру УПЛ-2025/26.

Колос — Карпати 1:1 Відео голів та огляд матчу 16.08.2025

Львів'янам не вдалося досягнути бажаного в Ковалівці. Після вилучення з боку господарів поля "леви" зуміли тільки відновити паритет і поїхати додому з одним заліковим балом.

"Загалом залишився осад від того, як ми входили в гру. Це дуже важливий сигнал для нас. Тим паче, що ми наголошували на цьому. Сподіваємося на те, що ми знаємо, чому в нас був такий стан сьогодні на початку гри. Ми про це розмовляли з гравцями перед матчем, що виправдань не повинно бути. Треба виходити відразу... Ми робили все те, що треба Колосу. Втрати в середньому блоці — бігати, бігати, бігати назад і це неприпустимо. У нас були деякі втрати, це вплинуло на якість гри, але гравці, які були на футбольному полі мають робити трохи більше. Якщо щось не виходить з м'ячем, то ти повинен бути максимально сфокусований та занурений у те, що ти маєш вигравати кожну мікродуель.

Відсутність у заявці Бруніньйо? Я не знаю, що з ним.

Андрій Кліщук замість Назара Домчака в рамці воріт? По-перше, це досвід, який з'являється в нашого тренерського штабу. Якщо у минулому сезоні ми про це починали розмовляти вже постфактум, коли бачили, що у когось з воротарів зникають емоції та коли був невдалий матч, то ми про це казали. Ми розмовляли ще протягом попереднього сезону, про те, якщо відбувається такий факт і голкіпер не може бути в тонусі та у фокусі тиждень, то потрібно робити корекцію. Це стосується особливо молодих гравців. У тому сезоні в нас були такі ситуації з польовими молодими футболістами. Ми намагалися тримати руку на пульсі. Це нормальне явище. Я вчора про це Назару казав. Я це помічаю і це добре, я реагую і це теж добре, але молодий гравець має відслідковувати у собі такі моменти. Підходити, розмовляти, чим можна допомогти. Чи можна його якось підбадьорити. Ці моменти дуже важливі. Тому що це емоційно важко. Особливо, коли ти зіграв проти Шахтаря. Я у нього запитав: "Як гадаєш, скільки цей матч прирівнюється до того, скільки ти зіграв би у чемпіонаті U-19?" Він відповів, що за емоціями, це увесь сезон, який би він провів у U-19. Він був би таким виснажливим. Тому це природньо, що є такі спади. Ми хотіли йому допомогти у цьому моменті. Ще буде багато матчів. Його виклали у збірну, тому він награється та буде ставати більш досвідченим з часом.

Рішення грати в два форварда після виходу на поле Ігоря Краснопіра [56-та хвилина, 1:0 на користь Колоса]? Через рахунок нам не потрібен був гравець у середині поля. Тому що Колос здебільшого грав вертикально. Нам треба був один футболіст у відборі, який вийшов — Клименко. Інший гравець потрібен був попереду. Шкода, що ми не дуже навантажували наших нападників. Однак передумов було достатньо. Сьогодні було багато невдалих рішень, як і у молодих, так і у досвідчених футболістів. Я дуже сподіваюсь, що це все було пов'язано з тим, про що ми думаємо.

Перший після травми вихід Іллі Квасниці? У тренуваннях у нього хороший стан. У грі хотілося від нього більше загострень. Ілля трохи не увійшов у гру. Хоча зазвичай він має розуміння, у яку точку м'яч опуститься. Двічі в цьому матчі м'яч прилітав біля нього. Якби він був трохи сфокусований, то зустрівся би з ним на лінії воротарського майданчика. Напевно, це теж тонус і його стан.

Вилучення Аріналдо Ррапая повернуло Карпати в гру й додало натхнення? Сто відсотків — так. Але знову ж таки — це природно. Хочеться, щоб ми робили це з перших хвилин і не розтягували на весь матч і там шукати якісь моменти...

Перегляд VAR і рішення з вилученням після повітряної тривоги? Сьогодні були такі рішення... Дуже неадекватні в обидва боки. Я не знаю, чому була пауза, чому відразу не подивитися. Можливо, це згідно з регламентом так. Однак воротар Колоса увесь матч тягнув час після вилучення, а йому жодного попередження не дали. Один момент, другий, жовта, жовта... Дуже не сподобалося це.

Передумови [дотиснути Колос] були, моменти теж, треба забивати. Проте цих епізодів і тиску мало бути ще більше. Тоді цей гол був би, я впевнений. Наші рішення були не дуже гарні сьогодні", — цитує Лупашка офіційний сайт львівського клубу.

Нагадаємо, що наступними вихідними Карпати гостюватимуть у криворізького Пенуела (1/32 фіналу Кубка України), тоді як 29 серпня зустрінуться з Кудрівкою (УПЛ) у Києві.