Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 серпня 2025 року.

У третьому турі чемпіонату України-2025/26 у Ковалівці місцевий Колос у меншості утримав нічию з львівськими Карпатами.

Юрій Климчук відкрив рахунок у першому таймі матчу. Трохи пізніше господарі поля залишилися в меншості через вилучення Аріналдо Ррапая. Ігор Краснопір відновив паритет у другій половині протистояння. Більше голів у поєдинку не було, тож "колоски" й "леви" здобули по одному заліковому балу.

Колос наступної суботи, 30 серпня, прийматиме кам'янець-подільський Епіцентр, тоді як Карпати днем раніше гостюватимуть у Кудрівки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Карпати в рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Колос — Карпати 1:1

Голи: Климчук, 20 — Краснопір, 68



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Демченко, 90+4), Ррапай — Алефіренко (Третьяков, 64), Климчук (Гусол, 63), Велетень (Салабай, 75).



Карпати: Кліщук — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа (Клименко, 56), Альварес, Шах (Краснопір, 56) — Костенко (Квасниця, 80), Ігор, Вітор (Карабін, 46).



Попередження: Алефіренко — Чачуа, Альварес, Мірошніченко, Педрозу, Бабогло



На 35-й хвилині був вилучений Аріналдо Ррапай (Колос) (грубе порушення).