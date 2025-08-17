Україна

Керманич Динамо Київ поспілкувався з журналістами після чергової звитяги в УПЛ.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський поділився своїми думками після поєдинку третього туру чемпіонату України-2025/26.

Епіцентр — Динамо Київ 1:4 Відео голів та огляд матчу 16.08.2025

"Біло-сині" прагнули порадувати своїх уболівальників на тлі вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів. Шовковський зокрема розповів, чи вдалося встановити в команді психологічну рівновагу після єврокубкової поразки на Кіпрі від місцевого Пафоса.

"Ми граємо в насиченому графіку. Як би не було в житті іноді складно, ми чудово розуміємо про те, що сезон лише починається. Це боляче, це неприємно, дуже. Але ми не можемо дозволити собі якимось чином розслабитися, голову опустити, засунути її в пісок чи ще щось. Ми готуємося, ми аналізуємо, ми робимо якісь висновки та йдемо далі. І в будь-якому матчі будемо налаштовуватися виключно на те, щоб виходити, грати і перемагати.

Ротація? Ви знаєте, наша команда складається з 29 гравців. Це основний склад, щоб ви розуміли. Є стартовий склад на матчі. Він визначається у зв'язку з багатьма обставинами — попереднім матчем, майбутнім матчем, дати комусь відпочити, комусь дати можливість проявити себе та зіграти. Але в нас 29 гравців, які готуються. Завжди є вибір, кого поставити до стартового складу, кого не поставити до стартового складу, хто може попасти в заявку, іноді не потрапляють навіть в заявку. Гравці мають розуміти, що, виходячи на футбольне поле, вони мають показати максимум своїх можливостей. Вони відповідають за якість своєї гри. Сьогодні був такий склад, з урахуванням багатьох факторів. Сьогодні здобули важливу для нас перемогу, тому що ми рухаємося в чемпіонаті, і нам важливий кожен заліковий пункт.

Гра Епіцентру? Скажу так, ми на початку гри могли використовувати моменти, рахунок мав бути 3:0, 4:0. Потім прийшла прикра помилка, і знов наступили на ті ж самі граблі, і суперник зрівняв рахунок. Добре, що ми працюємо на тренуваннях, іноді виходить, іноді не виходить щось. Сьогодні стандарт працював. Він мав спрацювати з Пафосом, він мав спрацювати з Хамруном. Ми забили тоді, суддя не зарахував... Сьогодні забили. Добре. Гра складається з використаних моментів та невикористаних моментів. Але ми вивчали суперника, і ми розуміли, як вони будуть діяти, і розуміли, за рахунок чого ми можемо якраз бути, скажімо так, більш ефективними в атаці.

Гол Едуардо Герреро й дебют Анхеля Торреса? Я бачив, як вони працюють — і один, і інший. Я бачу їхню наполегливість. У Торреса непросте ушкодження. Як би ми не хотіли, але ми мали витримати певний час. І він на мене ображався, що я його не залучав, але я чудово розумію, що він ще не набрав тих оптимальних кондицій, які дозволять йому грати та виходити у стартовому складі.

Стосовно Еду, я чудово відчував те, що він от-от має вирішити. Він сьогодні забив. Я вважаю, що гол, який не зарахував рефері, усе ж таки був, тому що пас був від захисника. І в нього ще можливість була, він влучив у стійку. Чудово, що у нас є можливість, у нас є гравці, які готові виходити та вирішувати задання. Але ми розуміємо, що коли ми граємо на більш високому рівні, ми граємо з меншим простором, тому що нам не дають багато простору. Швидкості — швидше, часу на прийняття рішення — менше. Я вимагаю від своїх гравців, щоб вони завжди в тренувальному процесі постійно робили все якнайшвидше, щоб ми могли поступово, як команда та індивідуально гравці, щоб вони зростали, щоб вони ставали сильнішими, в першу чергу — самих себе. Виходячи на більш високий рівень — менше часу, менше простору, вищі швидкості, інтелект набагато вищий, прийняття рішення набагато швидше. І все це впливає в кінцевому рахунку на результат.

Як удається чергувати виступи в єврокубках і на внутрішній арені? Команда готується, і нам важливо зараз пройти цей відрізок. Ми з 28 липня не були вдома. І це пов'язано з ситуацією, яка у країні. Тому є певний психологічний момент, і гравці це розуміють. І ми намагаємося їм пояснювати, щоб вони з розумінням до цього ставилися. Ми готуємося. Будемо готуватися й робити все від нас залежне для того, щоб виходити, показувати гарну гру та результат.

Порушення правил в голі Епіцентру? Чесно скажу, я не переглядав. Але це все одно не змінило би рішення. Треба буде уважно подивитися. Але сьогодні у футбол дають грати. Ми розуміємо, що треба грати до свистка та приймати правильне безумовне рішення.

Ще раз вітаю вболівальників команди з перемогою. Життя іноді болюче б'є, але треба тримати удар, готуватися та йти далі", — цитує спеціаліста офіційний сайт Динамо Київ.

У четвер, 21 серпня "біло-сині" в Сербії гостюватимуть у Маккабі Тель-Авів (перший матч плей-оф відбору Ліги Європи), тоді як 31-го прийматимуть житомирське Полісся в УПЛ.