Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 16 серпня 2025 року.

У третьому турі чемпіонату України-2025/26 у Тернополі кам'янець-подільський Епіцентр зазнав поразки від київського Динамо.

Спочатку команди обмінялися результативними ударами Едуардо Герреро та Олександра Климця. Наприкінці першого тайму Микола Михайленко додав до свого асисту ураження воріт господарів поля. Назар Волошин і Владислав Ванат допомогли гостям здобути звитягу з різницею в три гола.

Епіцентр наступної суботи, 30 серпня, гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як Динамо днем пізніше прийматиме житомирське Полісся.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Динамо в рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Епіцентр — Динамо Київ 1:4

Голи: Климец, 38 — Герреро, 8, Михайленко, 45+3, Волошин, 57, Ванат, 90+3



Епіцентр: Білик — Танчик (В. Кристін, 64), Мороз, Кош (Янаков, 46), Григоращук, Климець — Сіфуентес, Миронюк, Демченко (Себеріо, 72), Запорожець (Беженар, 46) — Сидун (Бендера, 55).



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Михайленко (Буяльський, 87), Яцик (Шапаренко, 67) — Волошин, Піхальонок (Бражко, 67), Брагару (Торрес, 46) — Герреро (Ванат, 72).



Попередження: Миронюк