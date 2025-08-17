Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Кудрівка та СК Полтава.

Кудрівка та СК Полтава зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Василь Баранов, після поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Сердюка в центрі оборони, тоді як Лосенко гратиме в центрі поля, а Литовченко розташується в атаці.

Ігор Тимченко та Павло Матвійченко, на тлі перемоги над рівненським Вересом (1:0), використали з перших хвилин той самий перелік виконавців.

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — О. Козак, Лосенко, Нагнойний, Морозко — Литовченко, Лєгостаєв.

Запасні: Кулик, Льопка, Мамросенко, Векляк, Рогозинський, Гусєв, Думанюк, Сторчоус, Тотовицький, Коркішко, Безбородько, Демченко.



СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Вівдич.

Запасні: Єрмолов, Мінчев, Опанасенко, Ходуля, Савенков, Шаповалов, Оніщенко, Стрельцов, Шевченко.



Гра Кудрівка — СК Полтава почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.