Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 17 серпня, розпочавшись о 13:00.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 Кудрівка зіграє домашній матч проти СК Полтава.

КУДРІВКА — СК ПОЛТАВА

НЕДІЛЯ, 17 СЕРПНЯ, 13:00. СТАДІОН ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТЕМ МИХАЙЛЮК (КИЇВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Новачків у поточному сезону УПЛ аж чотири, тож рано чи пізно вони мали поміж собою перетнутись. І перша подібна зустріч поміж нещодавніми учасниками Першої ліги припала саме на третій тур. Сенсаційна перемога Кудрівки над Олександрією (3:1) пожвавила інтерес до команди Василя Баранова, тоді як Полтава стартувала вхолосту з поразки від львівського Руху (1:2), але минулими вихідними виправилась перемогою над рівненським Вересом у Кропивницькому (1:0).

А Кудрівка навпаки програла другий матч луганській Зорі (1:2), тож ці два клуби наразі перебувають на близьких позиціях у середині турнірної таблиці. Хто й куди рухатиметься далі?

Цікава ситуація й довкола головних тренерів обох команд. Кудрівка офіційно "зареєстрована" на Віталія Костишина, тоді як Павло Матвійченко за документами очолює Полтаву. Та чи бачили ми цих фахівців у технічній зоні в перші два тури? Ні. Баранов фактично керує колективом із Чернігівщини, а полтавців веде до перемог Ігор Тимченко, тоді як Матвійченко поїхав отримувати необхідну тренерську категорію. Тож можна лише на цьому прикладі оцінити, на якому етапі побудови перебувають клуби, але вже грають на рівні УПЛ, тож варто адаптовуватись.

Що ж до перших матчів, то футбол Кудрівки закохує в себе дедалі більше глядачів — наче й простий малюнок гри, проте відданість футболістів ідеям Баранова вражає. Полтава також намагається використовувати свої сильні сторони, але грає в більш повільному стилі. Цікаво, як колишні учасники Першої ліги вирішать себе поводити цього разу.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Василя Баранова. Так, на перемогу Кудрівки можна поставити з коефіцієнтом 2.14, тоді як потенційний успіх Полтави оцінюється показником 3.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кудрівка: Яшков — Мельничук, Шаповал, Векляк, Мачелюк — Думанюк, Нагнойний — Тотовицький, Сторчоус, Козак — Легостаєв.

СК Полтава: Восконян — Кононов, Веремієнко, Підлепич, Бужин — Хахльов, Місюра — Шаповалов, Галенков, Одарюк — Вівдич.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Кудрівка відзначалась та пропускала в кожному із своїх перших матчів УПЛ.

Полтава та Кудрівка поміж собою ще не грали внічию в чемпіонатах України.

35 гол в УПЛ може забити Андрій Тотовицький, а 15 — Дмитро Коркішко (обидва — Кудрівка), 10 — Євген Опанасенко (СК Полтава).

Кудрівка за два матчі використала 18 гравців та п’ятьох дебютантів УПЛ серед них.

Полтава обмежилась 16 виконавцями, серед яких вісім грали вперше на такому рівні. Легіонерів не було на полі в жодного з клубів.

Головний тренер Полтави Павло Матвійченко — найстарший за віком головний тренер учасників поточного Чемпіонату (12.07.1969).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались двічі — одна перемога Кудрівки, одна нічия в минулому сезоні.

ПОТОЧНА ФОРМА