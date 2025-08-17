Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ.

Житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ зіграють у третьому турі української Прем'єр-ліги на житомирському Центральному.

Руслан Ротань, після поразки від угорського Пакша (1:2), використав із перших хвилин Чоботенка та Михайліченка в обороні, тоді як Таллес та Караман гратимуть у центрі поля, а Гайдучик та Гонсалвеш розташуються в атаці.

Віталій Пономарьов, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром (1:0), залучив до стартового складу Горіна до центру оборони.

Полісся: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Бескоровайний, Михайліченко — Таллес Коста, Бабенко, Караман — Гуцуляк, Гайдучик, Гонсалвеш.

Запасні: Кудрик, Уліганець, Віале, Сарапій, Хадрой, Корнійчук, Мельниченко, Андрієвський, Лєднєв, Назаренко, Крушинський, Філіппов.



ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Кузик — Нонікашвілі, Дідик, Танковський — Беннетт, Ассінор, Ейнел.

Запасні: Паламарчук, Самойленко, Дайко, Каплієнко, Кисіль, Кушніренко, Подоляк, Авагімян, Рябов, Момо, Проспер, Кравчук.



Гра Полісся — ЛНЗ почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.