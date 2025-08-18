Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та криворізький Кривбас.

Луганська Зоря та криворізький Кривбас закриватимуть програму третього туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Віктор Скрипник, після перемоги над Кудрівкою (2:1), використав із перших хвилин Дришлюка в опорній зоні.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (2:0), залучив до стартового складу Боржеса ліворуч у захисті, тоді як Араухо гратиме в опорній зоні.

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко, Дришлюк, Мічин — Вакула, Будківський, Слесар.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Янич, Ескінья, Вантух, Попара, Головкін, Кораблін, Руан, Маткевич, Горбач.



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Твердохліб, Араухо, Задерака — Микитишин, Парако, Мендоза.