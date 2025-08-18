Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та криворізький Кривбас.
Андрусв Араухо, фото ФК Кривбас
18 серпня 2025, 17:10
Луганська Зоря та криворізький Кривбас закриватимуть програму третього туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Віктор Скрипник, після перемоги над Кудрівкою (2:1), використав із перших хвилин Дришлюка в опорній зоні.
Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (2:0), залучив до стартового складу Боржеса ліворуч у захисті, тоді як Араухо гратиме в опорній зоні.
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко, Дришлюк, Мічин — Вакула, Будківський, Слесар.
Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Янич, Ескінья, Вантух, Попара, Головкін, Кораблін, Руан, Маткевич, Горбач.
Запасні: Хома, Маханьков, Флорес, Лін, Каменський, Гонсалез, Баїя, Мулик, Рохас, Шевченко, Ндомбазі.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Твердохліб, Араухо, Задерака — Микитишин, Парако, Мендоза.
Гра Зоря — Кривбас почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.