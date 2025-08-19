Україна

Коментар тренера після поразки в матчі УПЛ.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник прокоментував домашню поразку від криворізького Кривбасу — 2:3 на пресконференції.

"Ми програли матч ще в перші 15 хвилин. Хоч сьогодні ми добре діяли в атаці, створювали чимало моментів, проте, на жаль, пропустили забагато голів. Це дуже прикро. Усі — і хлопці, і тренерський штаб — засмучені. Ми серйозно налаштовувалися на матч, грали у свій футбол, мали чимало нагод, але реалізувати їх не вдалося. А суперник швидко забив, і це вплинуло на хід гри.

Це була справжня "інфарктна" гра — як для тренера, так і для вболівальників. Дуже емоційно, дуже напружено. Шкода, що в кінці не вдалося досягти позитивного результату — тоді все виглядало б інакше.

У нас багато хороших гравців, які мають продовжувати розвиватися й ставати підсиленням для команди. Сьогодні ми програли, але будемо тримати наш бойовий дух. Повторю ще раз: кожен матч — окрема історія.

На мою думку, раніше в УПЛ були чітко виділені фаворити, перемога яких майже не викликала сумнівів. А зараз — інша ситуація. Чемпіонат став більш конкурентним, і це мені подобається. Між командами вже немає такої великої різниці.

У Шахтаря — хороші бразильці, у Динамо — сильні українські гравці, але в цілому склад команд досить рівний. Немає слабких суперників. Щоб обіграти ту ж Кудрівку чи Полтаву, потрібно викладатися на максимум", — сказав Скрипник.

