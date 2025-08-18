Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 серпня 2025 року.

Кривбас переміг Зорю в останньому матчі третього туру УПЛ — 3:2.

Криворіжці шокували суперника швидким стартом: Задерака відкрив рахунок на 9-й хвилині, а ще за сім хвилин Парако подвоїв перевагу. Зоря відповіла голом Будківського наприкінці першого тайму, але після перерви Задерака оформив дубль.

Будківський знову скоротив відставання після кутового (70’), однак воротар Кемкін кілька разів врятував Кривбас, зокрема після удару Пердути в компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Кривбас в рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Кривбас 2:3

Голи: Будківський, 41, 70 — Задерака, 9, 54, Парако, 16



Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко (Руан, 63), Дришлюк, Мічин — Вакула (Маткевич, 63), Будківський, Слесар (Горбач, 81).



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Твердохліб, Араухо (Шевченко, 46), Задерака — Микитишин (Лін, 77), Парако (Каменський, 77), Мендоза.



Попередження: Будківський — Араухо, Вілівальд, Парако, Шевченко