Україна

Наразі головна сенсація Кубку України.

В рамках 1/32 фіналу Кубка України київський Локомотив на стадіоні імені Баннікова приймав представника УПЛ ковалівський Колос.

По ходу зустрічі команда з Другої ліги мала перевагу у два м'ячі над колективом Руслана Костишина, але в кінцівці матчу примудрилася пропустити двічі та поставити під велике питання продовження в турнірі. Дублем у ковалівців відзначився Юрий Климчук.

Тим не менш, у серії післяматчевих пенальті сильнішим все ж таки виявився Локомотив. Таким чином, команда Вадима Лазоренко крокує до 1/16 фіналу Кубка України.

Локомотив Київ — Колос 2:2 (серія пенальті 4:2)

Голи: Савчук Олександр 3, Савчук Петро 51 — Климчук 86, 90+5.