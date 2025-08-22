Відбувся черговий матч розіграшу Кубку України.
Карбон Черкаси - Інгулець, скріншот
22 серпня 2025, 17:58
У ще одній зустрічі 1/32 фіналу Кубку України Інгулець у гостях здобув перемогу над аматорською командою Карбон із черкаської області з рахунком 2:1.
Рахунок у матчі було відкрито на третій хвилині зустрічі, коли Дмитро Касімов на вході до штрафного майданчика прокинув м'яч головою повз воротаря та спокійно відправив його у порожні ворота.
Проте Карбон не впав духом і вже за п'ять хвилин зрівняв цифри на табло, коли з лівого флангу пройшла передача на дальню стійку, де у підкаті чудово зіграв Дмитро Кошелюк.
Перемогу Інгульцю приніс забитий м'яч на старті другого тайму, коли на 49 хвилині Віталій Фарасеєнко отримав класну передачу з глибини та у боротьбі із захисником та воротарем проштовхнув м'яч у сітку воріт.
Таким чином, Інгулець став третьою командою, що вийшла в 1/16 фіналу.
Карбон Черкаси — Інгулець 1:2
Голи: Кошелюк, 8 — Касімов, 3, Фарасеєнко, 49.