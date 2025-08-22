Україна

Відбувся черговий матч розіграшу Кубку України.

У ще одній зустрічі 1/32 фіналу Кубку України Інгулець у гостях здобув перемогу над аматорською командою Карбон із черкаської області з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на третій хвилині зустрічі, коли Дмитро Касімов на вході до штрафного майданчика прокинув м'яч головою повз воротаря та спокійно відправив його у порожні ворота.

Проте Карбон не впав духом і вже за п'ять хвилин зрівняв цифри на табло, коли з лівого флангу пройшла передача на дальню стійку, де у підкаті чудово зіграв Дмитро Кошелюк.

Перемогу Інгульцю приніс забитий м'яч на старті другого тайму, коли на 49 хвилині Віталій Фарасеєнко отримав класну передачу з глибини та у боротьбі із захисником та воротарем проштовхнув м'яч у сітку воріт.

Таким чином, Інгулець став третьою командою, що вийшла в 1/16 фіналу.

Карбон Черкаси — Інгулець 1:2

Голи: Кошелюк, 8 — Касімов, 3, Фарасеєнко, 49.