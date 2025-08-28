Україна

Базові дати протистоянь — 17 і 24 вересня.

У столичному Будинку футболу відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубка України-2025/26.

До 28-ми переможців пар 1/32 фіналу турніру приєдналися чотири представники країни в єврокубках, а саме Динамо, Шахтар, Полісся Житомир і Олександрія (вже вибула).

Пари 1/16 фіналу Кубка України-2025/26:

(1) Металіст 1925 — Колос Полонне (*)

(2) Металург — Фенікс-Маріуполь (2)

(2) Інгулець — Поділля (2)

(*) Полісся Ставки — Шахтар (1)

(3) Нива Вінниця — Гірник-Спорт (3)

(3) Лісне — Олімпія (*)

(2) Чернігів — Кривбас (1)

(3) Локомотив — Верес (1)

(1) Олександрія — Динамо (1)

(2) Лівий Берег — Вікторія (2)

(1) Рух — Полісся Житомир (1)

(*) Агротех — Чорноморець (2)

(2) Металіст — ЛНЗ (1)

(2) Агробізнес — Денгофф (*)

(2) Буковина — Карпати (1)

(1) Полтава — Нива Тернопіль (2)

(*) — представники Асоціації аматорського футболу/регіональних асоціацій

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 Кубок України виграв Шахтар (вдруге поспіль). Для донеччан ця перемога була 15-ю в історії, тоді як на рахунку київського Динамо 13 звитяг у фіналах цього турніру.