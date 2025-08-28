Україна

Сурове рішення КДК.

Представника Першої ліги футбольний клуб ЮКСА дискваліфіковано з Кубка України за рішення КДК. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

"Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ, розглянувши матеріали щодо можливого порушення регламентних норм ФК ЮКСА (Тарасівка) під час матчу Vbet Кубку України з футболу-2025/2026 ФК Нива (Вінниця) — ФК ЮКСА (Тарасівка), що відбувся 24 серпня 2025 року, анулював результат матчу; зарахував ФК ЮКСА (Тарасівка) технічну поразку з рахунком 0:3, а ФК Нива (Вінниця) — технічну перемогу з рахунком 3:0 та виключив команду ФК ЮКСА (Тарасівка) із розіграшу Vbet Кубку України з футболу-2025/2026 (за участь у матчі футболіста, прізвище якого не було внесено до рапорту арбітра поєдинку)", — йдеться в заяві на сайті УАФ.

Зазначимо, що на футбольному полі в рамках 1/32 фіналу Кубка України ЮКСА на виїзді здолала вінницьку Ниву із рахунком 3:1.