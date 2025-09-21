Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 21 вересня, розпочавшись о 13:00.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Кропивницькому СК Полтава прийматиме харківський Металіст 1925.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 21 ВЕРЕСНЯ, 13:00. СТАДІОН ЗІРКА, КРОПИВНИЦЬКИЙ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після нічийного результату в матчі проти Карпат у Львові СК Полтава вирушила до Тернополя, де мала зустрітися з місцевою Нивою в рамках 1/16 фіналу Кубка України. Полтавський клуб заздалегідь заявив, що з перших хвилин гратимуть, здебільшого, 16-17-річні гравці й не збрехав. Очікувано, представника Першої ліги "малиново-золотим" шокувати не вдалося, тож той спокійно дістався наступного раунду турніру.

Основний склад СК Полтава тим часом був зосереджений на підготовці до сьогоднішнього протистояння. У минулому сезоні, дивізіоном нижче, полтавський і харківський клуби обмінялися мінімальними перемогами з рахунком 1:0. Цього разу, з урахування численних кадрових проблем, для "малиново-золотих" і нічия має бути успіхом.

Металіст 1925 свій поєдинок 1/16 фіналу Кубка України ще не провів (суперник — Колос Полонне, 24.09), так само, хоч і за інших обставин, маючи можливість зосередитися на підготовці до шостого туру чемпіонату. У п'ятому харків'яни в скандальному матчі в Житомирі поділив очки з Шахтарем, продовживши безпрограшну серію до чотирьох протистоянь у всіх турнірах.

За версією букмекерів, підопічні Младена Бартуловича є явними фаворитами цього недільного протистояння. Так, на перемогу Металіста 1925 можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх СК Полтава оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

СК Полтава: Єрмолов — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Одарюк, Хахльов, Місюра, Галенков — Оніщенко, Вівдич

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калюжний — Антюх, Калітвінцев, Литвиненко, Рашиця — Ітодо

ЦІКАВІ ФАКТИ

Металіст 1925 може зазнати 40-ї поразки або здобути 20-ту перемогу в УПЛ.

Пропускна гостьова клубна рекордна серія Металіста 1925 триває в УПЛ 15 ігор — 31 гол.

СК Полтава вдома внічию в Чемпіонаті ще не грала.

СК Полтава забиває по одному голу у всіх 5-ти матчах УПЛ.

Металіст 1925 може провести 10-й "сухий" виїзний матч в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Владислав Калітвінцев, Вячеслав Чурко (обидва — Металіст 1925), 10-й — Євген Опанасенко (СК Полтава).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА