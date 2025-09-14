Україна

Уболівальникам надали доступ до аудіозаписів ключового епізоду матчу.

Комітет арбітрів УАФ оприлюднив аудіозапис перемовин суддів під час матчу Шахтар – Металіст-1925. Поєдинок 7-го туру УПЛ відбувся 13 вересня в Житомирі на стадіоні Центральний.

Найбільший резонанс викликав епізод на 85-й хвилині, коли Іван Калюжний забив у ворота Шахтаря. Цей момент активно обговорювався вболівальниками та експертами через ймовірне блокування удару гравцем господарів.

Завдяки запису вболівальники можуть почути, як арбітри VAR та головний суддя обговорювали ситуацію та ухвалювали фінальне рішення щодо зарахування гола.

Суддівську бригаду в цьому матчі очолював Олексій Деревінський. За VAR відповідали Віталій Романов (головний арбітр VAR), Семен Шлончак (асистент VAR), а спостерігачем арбітражу VAR був Юрій Можаровський.