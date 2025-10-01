Україна

Система VAR буде присутня на кожному матчі чемпіонату України.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення суддівських бригад на матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги-2025/26.

Так, матч Динамо Київ — Металіст 1925 обслуговуватиме Віктор Копієвський, а за систему VAR відповідатиме Андрій Коваленко.

Поєдинок Шахтар — ЛНЗ довірили Дмитру Панчишину, якому із системою VAR допоможе Віталій Романов.

УПЛ. 8 тур

3 жовтня (п’ятниця)

15:30. Колос – Рух. Головний арбітр – Володимир Новохатній (Черкаси), VAR – Михайло Райда (Закарпатська область).

18:00. Епіцентр – Зоря. Головний арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя), VAR – Дмитро Євтухов (Дніпро).

4 жовтня (субота)

13:00. Олександрія – Карпати. Головний арбітр – Денис Шурман (Львівська область), VAR – Денис Резніков (Кам’янське).

15:30. Оболонь – Верес. Головний арбітр – Сергій Задиран (Київська область), VAR – Олександр Шандор (Львів).

18:00. Полісся – СК Полтава. Головний арбітр – Олександр Омельченко (Слов’янськ), VAR – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

5 жовтня (неділя)

13:00. Кривбас – Кудрівка. Головний арбітр – Олександр Афанасьєв (Харків), VAR – Олексій Деревінський (Хмельницький).

15:30. Динамо – Металіст 1925. Головний арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький), VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

18:00. Шахтар – ЛНЗ. Головний арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Віталій Романов (Дніпро).

Після семи турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 17 очок. Динамо йде на другому місці, відстаючи на два бали, а трійку найкращих замикають Металіст 1925 та Колос — по 14 очок.