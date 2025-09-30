Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів десятого туру УПЛ-2025/26.

Тур розпочнеться в п’ятницю матчем Олександрія — Епіцентр, а закінчиться грою діючого чемпіона Динамо проти Кривбасу.

УПЛ. 10 ТУР

24 жовтня (п’ятниця)

Олександрія — Епіцентр 15:30
Верес — Зоря 18:00

25 жовтня (субота)

Металіст 1925 — ЛНЗ 13:00
Карпати — Рух 15:30
Оболонь — Полісся 18:00

26 жовтня (неділя)

Полтава — Колос 13:00
Шахтар — Кудрівка 15:30
Динамо — Кривбас 18:00