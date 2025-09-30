Матчі поділені на три дні.
fckryvbas.com/
30 вересня 2025, 09:26
Українська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті опублікувала розклад матчів десятого туру УПЛ-2025/26.
Тур розпочнеться в п’ятницю матчем Олександрія — Епіцентр, а закінчиться грою діючого чемпіона Динамо проти Кривбасу.
УПЛ. 10 ТУР
24 жовтня (п’ятниця)
Олександрія — Епіцентр 15:30
Верес — Зоря 18:00
25 жовтня (субота)
Металіст 1925 — ЛНЗ 13:00
Карпати — Рух 15:30
Оболонь — Полісся 18:00
26 жовтня (неділя)
Полтава — Колос 13:00
Шахтар — Кудрівка 15:30
Динамо — Кривбас 18:00