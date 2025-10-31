Україна

Форвард Кривбасу Глейкер Мендоза дав ексклюзивне інтерв’ю Football.ua.

Одним із найяскравіших відкриттів поточного сезону в УПЛ став венесуельський форвард Кривбасу Глейкер Мендоза. Після 9 турів 23-річний форвард забив п’ять м’ячів і входить до лідерів списку найкращих голеадорів УПЛ.

В ексклюзивному інтерв’ю Football.ua Мендоза розповів про свій шлях цього сезону, роботу із Патріком ван Леувеном та позитивний виступ Кривбасу у поточному чемпіонаті.

– Глейкере, почнімо з актуального. Ви поступилися Динамо в матчі 10-го туру. Що не вийшло у твоєї команди у цій грі?

– Ми очікували не важкий матч. Так і вийшло. У першому таймі припустились помилок, які коштували нам трьох пропущених голів. На жаль, у подальшому не вдалось переломити хід матчу. Нічого не втрачено, готуємось до наступних не менш важливих поєдинків.

– Так складається, що станом на зараз ти найкращий бомбардир поточного сезону в УПЛ. Ти забив п'ять м'ячів. Чи чекав сам від себе, що вдасться показати хороший результат?

– Дякуючи Богу, це результат нашої з партнерами по команді роботи. Я дуже їм вдячний за все, що вони роблять для мене. Працюємо далі, сподіваюся, ще багато забитих м’ячів попереду.

– Особливо запам'ятався один з твоїх м'ячів у ворота Епіцентру, коли ти пробіг майже через все поле і завдав влучного удару. У цьому епізоді тобі допомогла багата бігова практика на тренуваннях?

– Справді, це наслідок роботи на тренуваннях. Я намагаюся багато працювати над своєю фізичною формою. Ці вправи допомагають забивати такі голи і опинятися в правильному місці у правильний час.

– У вас хороша латиноамериканська діаспора у Кривбасі. Чи існують у вас якісь звичаї або традиції, які ви привезли до України зі своїх країн?

– Ми слухаємо багато латиноамериканської музики, це дає нам певне відчуття дому. А ще ми багато гуляємо разом нашою діаспорою, граємо в PlayStation.

– Патрік ван Леувен має чималий тренерський досвід і вміє розкривати молодих футболістів. Чи знав ти щось про нього до того, як перейти до Кривбасу?

– Ми познайомилися з ним вже на тренуваннях. Він справив сильне враження: представник старої школи, який любить дисципліну і серйозний підхід до роботи.

– Ще один твій партнер по команді, Єгор Твердохліб, забив 4 м'ячі. Чи жартуєте ви один над одним в контексті того, хто виграє бомбардирські перегони?

– Безумовно, але ще й Парако забив чотири м’ячі. Ми з Парако іноді навіть тримаємо парі: хто заб’є в тому чи іншому матчі.

– Ти дебютував за національну збірну Венесуели в матчі проти США. Наскільки твій дебют був вдалим, враховуючи, що команда все ж програла?

– Дуже щасливий своєму дебюту за національну збірну. Звичайно, результатом незадоволений (1:3), але все одно я пам’ятатиму цю гру все своє життя. Я дуже задоволений тим, як я провів перший матч за збірну.

– За ці майже два роки, які ти граєш в Україні, який суперник для тебе був найскладнішим?

– Я би сказав, що це Полісся. Бо в матчах з ними ми завжди багато боротьби. Доводиться багато працювати, аби досягнути позитивного результату. Ще б я відзначив виїзний матч із Шахтарем у Львові (1:1), бо там теж довелося докласти багато зусиль.