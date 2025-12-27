Україна

Очільник клубу прокоментував перше півріччя в УПЛ.

Кам’янець-подільський Епіцентр цього сезону дебютував у рамках української Прем’єр-ліги й за 16 турів зумів здобути 14 залікових балів та нині посідає 14 місце в турнірній таблиці.

Президент новачків УПЛ Іван Черноног наприкінці 2025 року дав розлоге інтерв’ю, у якому підбив підсумки виступів команди за цей період.

"Перш за все, я хочу подякувати Збройним Силам України, які боронять нас і завдяки яким ми можемо грати в футбол, можемо аналізувати наші матчі, можемо працювати, а найголовніше, жити в нашій країні. Низькій уклін усім захисникам та захисницям України!

Щодо дебюту Епіцентру в Прем’єр-Лізі, то знаєте, я напевно повторюсь, але наші завдання не змінились. Коли ми вийшли лідерами, переможцями Першої ліги, ми зібрались із командою і було поставлене одне завдання — закріпитись у Прем’єр-Лізі.

Не вижити, а саме закріпитись, щоб наступного сезону, коли ми вже зрозуміємо, що таке УПЛ, Епіцентр і далі прогресував та боровся вже за конкретні місця. Поки що ж завдання одне — саме закріпитись у Прем’єр-Лізі.

Мені особисто було не складно перелаштовуватися, а ось футболістам і тренерам, думаю, було не легко. Інтенсивність гри, інтенсивність швидкостей, думок… Перша ліга не зрівняється з Прем’єр-Лігою. Особливо останній матч із Шахтарем показав, що нам іще потрібно додавати в швидкості, у роботі з м’ячем, у швидкості ухвалення рішень.

І я чітко розумію, що нам не вистачає швидкості. Коли футболісти стоять, то результату ніколи не буде. Тільки активний футбол та швидкість можуть принести перемоги.

Щодо підвищеної уваги до клубу, то, звісно, це завжди приємно. Хочу подякувати усім уболівальникам за підтримку, адже ми граємо для них. І, якщо зазирнути в статистику, то трансляції за участі Епіцентру зібрали величезну авдиторію і наша команда за цим показником посідає шосте місце. А за відвідуваністю усіх матчів, то ми в загальному неофіційному рейтингу на четвертому місці.

Якщо ж узяти цифри лише домашніх ігор, то взагалі на другій позиції. Такий інтерес лише стимулює розвиватись далі. Але потрібно ще працювати, працювати і працювати.

Особливого секрету немає. Думаю, наш шлях може повторити будь-яка команда, коли в ній буде відповідне ставлення до справи. Коли є правильний підбір тренерського складу, коли тренери фахово підбирають футболістів, коли ми ставимо реалістичні завдання і завжди виконуємо те, що обіцяємо. Тоді й результат приходить. Думаю, це і є запорукою успіху.

Поразки завжди сприймаються дуже важко. Та я знаю, як віддаються футболісти та тренерський склад під час тренувань, як вони готуються. Я завжди вірив і вірю в те, що перемоги обов’язково прийдуть. А без поразок ніколи не буває перемог. Тому це все досвід. Кожна поразка — це досвід.

Може це когось здивує, але мені найбільше запам’ятався крайній матч, коли ми програли Шахтарю у Львові. Я зрозумів, куди нам потрібно рухатись і чого нам бракує для перемог.

Кожного разу, коли заходив до роздягальні, я хотів підтримати футболістів, щоб вони в жодному разі не опускали голови. І, щоб ці поразки вони сприймали, як досвід. Знову повторюсь — без поразок не буває перемог.

Я вірю в те, що команда буде показувати хороший футбол, а наші вболівальники будуть ще активніше підтримувати Епіцентр. Упевнений, що футболісти та тренерський склад вже набрались досвіду. І обов’язково саме цей досвід і та робота, яка була проведена в колективі, дасть свої результати", — заявив український функціонер.

Нагадаємо, що раніше підсумки півріччя для кам’янець-подільського Епіцентру підбив головний тренер Сергій Нагорняк.