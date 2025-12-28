Україна

Форвард Шахтаря розповів про адаптацію в клубі.

Нападник донецького Шахтаря Кауан Еліас у останньому інтерв’ю розповів про адаптацію клубі, куди перейшов на початку року за 17 млн євро з Флуміненсе.

"Із першого дня в команді відчув спільну мову з Марлоном Гомесом. Не можу сказати достеменно чому, проте так якось склалося історично, також він дуже багато мені допомагав, коли я прийшов сюди. Його підтримка тоді була дуже важливою, і я її відчув з першого дня свого перебування в команді.

Лассіна Траоре — він теж дуже багато мені допоміг. Артем Бондаренко, Валерій Бондар також дуже чудовий хлопчина, допоміг мені багато. Коля Матвієнко на засадах капітана, авжеж.

Насправді всі тою чи іншою мірою мені допомагали, були відкритими, дружніми. Усі були відкриті до діалогу, і за це я їм безмежно вдячний", — заявив бразильський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Еліаса 11 голів та чотири асисти в 26 матчах.