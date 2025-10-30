Україна

У Кропивницькому завершився передостанній матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому Агротех із Тишківки приймав Фенікс-Маріуполь. Основний час завершився внічию — 1:1, а в серії пенальті міцнішими нервами виявилися підопічні Максима Фещука — 7:6.

Першими забили гості — Андрій Вільховий на 37-й хвилині скористався скидкою від партнера й пробив із лінії штрафного, після чого м’яч із рикошетом залетів у ворота Агротеха.

Але тишківці не здалися — на 78-й хвилині Олексій Чичиков елегантно розвернувся під тиском суперника на фланзі та красивим обвідним ударом зрівняв рахунок — 1:1.

Серія пенальті видалася драматичною. Після промаху Чичикова шанс для господарів зберіг голкіпер Рудик, який потягнув удар суперника. Та вирішальним став епізод із Бовтуненком, який виконав свій пенальті надто слабо — м’яч повільно покотився повз ворота.

Агротех – Фенікс-Маріуполь 1:1 (7:8 по пен.)

Голи: Чичиков, 77 – Вільховий, 37.