Однак у підсумку обійшлось без сенсацій.
Металіст 1925 — Агробізнес, фото ФК Металіст 1925
30 жовтня 2025, 18:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Агробізнес 4:3
Голи: Петер, 6, 45, Калюжный, 18, Антюх, 50 — Войтіховський, 66, Гаврушко, 69, Толочко, 90+1
Металіст 1925: Варакута — Крупський (Снурніцин, 57), Салюк, Шабанов, Капінус — Калітвінцев (Панченко, 57), Калюжний (Є. Павлюк, 57), Чурко — Антюх (Рашиця, 74), Петер (Когут, 46), Забергджа.
Агробізнес: Потімков — Гаврушко, Зінь, Палюх, Слива — Теплий (К. Павлюк, 72), Толочко — Лень (Сьомка, 46), Кузьмин (Шмигельський, 72), Козак (Богомаз, 72) — Войтіховський.