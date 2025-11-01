Україна

Півзахисник Кудрівки прокоментував перемогу над Оболонню.

Кудрівка напередодні обіграла київську Оболонь у номінально домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги на Оболонь-Арені.

Кудрівка — Оболонь 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник Кудрівки Олександр Козак прокоментував виступ власної команди.

"Тренер перед грою в роздягальні сказав, що в нього є чуйка — давно не забивали зі стандартів і заб’ємо сьогодні зі стандарту. Коли забили гол, думаю: "Це реально диво якесь". Знаю, що Думанюк безстрашний, приблизно цілився в нього. Ми відпрацьовуємо такі моменти, тому це закономірно.

Ми подивились останній матч Оболоні. Як усі прогнозували, те, що планували, так воно і сталось. Гра бойова, рубились, можна сказати. Забили гол, і трошки легше стало. Накривали захисників, тому що в них одразу йде довгий пас і треба було одразу накривати там, щоб не було націлених передач. А коли підбирали м’яч, то вже намагались грати в пас низом.

Ми більше хотіли перемогти. Звичайно, що Оболонь — дуже сувора команда в захисті, і проти неї всім тяжко, але ми з хлопцями розмовляли перед грою, що нам важливіші ці три очки, тому що нам теж треба набирати. Слава Богу, що ми їх узяли", — заявив український виконавець.

У наступному турі Кудрівка прийматиме ковалівський Колос.