Команда Василя Баранова вперше в дебютному для себе сезоні УПЛ провела "сухий" матч.

Цього разу посеред тижня єврокубків не було, але й протистояння в Кубку України теж були нічого-такі в плані інтриги для вболівальників. А після цього закономірно треба було повертатись до справ у чемпіонаті, де як раз стартувала друга третина поточного розіграшу. І за перші десять матчів ми вже встигли пересвідчитись, що абсолютний дебютант "елітного" дивізіону в особі Кудрівки є цілком непоганим тимчасовим господарем Оболонь-Арени під час своїх домашніх матчів.

Але цього разу команду Василя Баранова навіть до роздягальнь господарів на цьому стадіоні не пустили, бо власне самі господарі й були там присутні, але в статусі номінальних гостей київська Оболонь таки мала провести цю гру. І що ще об’єднувало ці дві команди, так це розгроми по 0:4 в минулому турі від донецького Шахтаря та житомирського Полісся відповідно, тож поблизу до екватору турнірної таблиці що Кудрівка, що Оболонь прагнули здобути максимум залікових балів.

А отже обережний футбол з обох сторін нам також було гарантовано. Хоча номінальні господарі й вистрілили першими з дальньої відстані зусиллями Думанюка на шостій хвилині, коли той поцілив у поперечину чужих воріт. Команда Олександра Антоненка на це відповіла лише більш-менш небезпечним ударом головою з подачі кутового від Семенова, коли м’яч пролетів над воротами.

Проте потім для Оболоні сталась, напевно, найгірша з можливих подій. Кудрівці вдалось забити першою, що, як ми дізнались упродовж останніх десяти турів, на Оболонь-Арені призводить до здобуття командою Баранова хоча б якоїсь кількості залікових балів. На 39 хвилині подачу із стандарту з глибини поля від Козака Думанюку дали завершити головою в центрі чужого штрафного на самоті, той влучив у ліву стійку, однак відскок пішов просто на нього ж перед порожніми воротами, тож там уже неможливо було схибити.

У другому таймі, що було очікувано, Кудрівка обороняла здобутий результат. Не завжди це виходило в команди Баранова вдало, але зусиллями Яшкова номінальні господарі обійшли стороною пропущені м’ячі під час ударів Бичека, Чеха та Слободяна, після чого сіли ще глибше в захист і лише в поодиноких контратаках з’являлись на чужій половині. Оболонь тим часом продовжувала посилювати перевагу за статистикою над суперниками, але красиві цифри для команди Антоненка в щось корисне на табло так і не перетворились.

У наступному турі Кудрівка прийматиме ковалівський Колос, тоді як київська Оболонь поїде до кам’янець-подільського Епіцентру.

Кудрівка — Оболонь 1:0

Гол: Думанюк, 39

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк (Мамросенко, 90+1), Сердюк, Мельничук — Лосенко (Матвєєв, 90+1), Думанюк — Світюха (Морозко, 59), Сторчоус (Лєгостаєв, 74), Козак — Фрімпонг (Литовченко, 74).

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов (Є. Пасіч, 73), Ломницький, Дубко, Є. Шевченко (Мединський, 84) — Слободян, Чех, Черненко (Товарчі, 84) — Суханов (Прокопенко, 77), Бичек (Нестеренко, 73).

Попередження: Козак, Яшков — Чех, Дубко, Шевченко