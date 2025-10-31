Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 31 жовтня 2025 року.

Кудрівка знову підтвердила статус непоступливого дебютанта УПЛ, здолавши Оболонь у матчі 11-го туру чемпіонату України.

Обидві команди підійшли до зустрічі після розгромних поразок у минулому турі й прагнули реабілітуватися. Матч розпочався у спокійному темпі, але вже на 6-й хвилині Кудрівка могла відкривати рахунок — дальній удар Думанюка прийняла на себе поперечина.

Невдовзі той самий Думанюк став головним героєм поєдинку. На 39-й хвилині він виграв боротьбу після подачі зі стандарту, пробив у стійку, але першим встиг на добивання — 1:0.

У другому таймі Оболонь володіла ініціативою, однак надійна гра голкіпера Яшкова і щільна оборона Кудрівки не дозволили киянам зрівняти рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Рух у рамках 10-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кудрівка — Оболонь 1:0

Гол: Думанюк, 39

Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк (Мамросенко, 90+1), Сердюк, Мельничук — Лосенко (Матвєєв, 90+1), Думанюк — Світюха (Морозко, 59), Сторчоус (Лєгостаєв, 74), Козак — Фрімпонг (Литовченко, 74).

Оболонь: Федорівський — Ільїн, Семенов (Є. Пасіч, 73), Ломницький, Дубко, Є. Шевченко (Мединський, 84) — Слободян, Чех, Черненко (Товарчі, 84) — Суханов (Прокопенко, 77), Бичек (Нестеренко, 73).

Попередження: Козак, Яшков — Чех, Дубко, Шевченко