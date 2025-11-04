Україна

Тренер Полісся чесно оцінив виступ своєї команди проти Металіста 1925.

Наставник Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат 11-го туру Української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925, зазначивши, що критика на адресу команди після матчу є обґрунтованою.

“Критика справедлива за цей матч. Якісь сонні та порожні ми були на полі, мабуть, перший тайм взагалі найгірший за весь час. Лише у другому таймі почали щось розуміти та думати. За перший тайм 100% заслужили на критику”, – заявив Ротань у коментарі УПЛ ТБ.

Тренер додав, що команда програла більшість єдиноборств і не була налаштована на 100%:



“Боротьба – це частина футболу, і в цій боротьбі потрібно також прагнути вигравати. Ми програли дуже багато єдиноборств… Не були сконцентровані, особливо при стандартах. Суперник переважав у налаштуванні, для них це було дербі”.

Ротань підкреслив, що проблема була не лише у гравцях, а й у тренерському штабі:



“Потрібно завжди дивитись на себе, покращуватися та підходити до матчу на 100% готовими. Якщо хочемо бути зверху, треба віддавати усі сили, незважаючи на те, хто суперник”.

Ротань також відзначив деяких гравців:



“Крушинський вийшов після травми, потрібен тонус. Борис старався, відпрацював на нормальному рівні. Від Гуцуляка хочемо більшого. Ці матчі для нас повчальні – обов’язково проаналізуємо і зробимо висновки”.

Завдяки нічиї Полісся набрало 20 очок і піднялося на четверте місце в турнірній таблиці, випередивши Кривбас. Металіст 1925 із 17 очками залишився на шостій позиції.

Наступний поєдинок Полісся відбудеться 9 листопада проти Олександрії.