Тренер Полісся чесно оцінив виступ своєї команди проти Металіста 1925.
Руслан Ротань, пресслужба ФК Полісся
04 листопада 2025, 08:35
Наставник Полісся Руслан Ротань прокоментував нічийний результат 11-го туру Української Прем'єр-ліги проти Металіста 1925, зазначивши, що критика на адресу команди після матчу є обґрунтованою.
“Критика справедлива за цей матч. Якісь сонні та порожні ми були на полі, мабуть, перший тайм взагалі найгірший за весь час. Лише у другому таймі почали щось розуміти та думати. За перший тайм 100% заслужили на критику”, – заявив Ротань у коментарі УПЛ ТБ.
Тренер додав, що команда програла більшість єдиноборств і не була налаштована на 100%:
“Боротьба – це частина футболу, і в цій боротьбі потрібно також прагнути вигравати. Ми програли дуже багато єдиноборств… Не були сконцентровані, особливо при стандартах. Суперник переважав у налаштуванні, для них це було дербі”.
Ротань підкреслив, що проблема була не лише у гравцях, а й у тренерському штабі:
“Потрібно завжди дивитись на себе, покращуватися та підходити до матчу на 100% готовими. Якщо хочемо бути зверху, треба віддавати усі сили, незважаючи на те, хто суперник”.
Ротань також відзначив деяких гравців:
“Крушинський вийшов після травми, потрібен тонус. Борис старався, відпрацював на нормальному рівні. Від Гуцуляка хочемо більшого. Ці матчі для нас повчальні – обов’язково проаналізуємо і зробимо висновки”.
Завдяки нічиї Полісся набрало 20 очок і піднялося на четверте місце в турнірній таблиці, випередивши Кривбас. Металіст 1925 із 17 очками залишився на шостій позиції.
Наступний поєдинок Полісся відбудеться 9 листопада проти Олександрії.