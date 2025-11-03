Повноцінного "господаря" стадіону Центральний у Житомирі в лобовій сутичці команди визначити так і не вдалось.
Полісся — Металіст 1925, фото УПЛ
03 листопада 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Металіст 1925 0:0
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Шепелєв (Гуцуляк, 57), Бабенко, Андрієвський (Таллес, 64) — Брагару (Назаренко, 80), Філіппов (Гайдучик, 64), Велетень (Йосефі, 80).
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Салюк, Шабанов — Калітвінцев (Чурко, 90+3), Калюжний, Литвиненко — Антюх (Когут, 79), Забергджа, Рашиця (Капінус, 90+5).
Попередження: Велетень, Чоботенко, Сарапій — Калюжний, Є. Павлюк, Шабанов, Когут