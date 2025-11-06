Команда Арди Турана й у експериментальному складі була на голову вище рівнем за суперників.
Шахтар — Брейдаблік, фото ФК Шахтар Донецьк
06 листопада 2025, 21:40
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брейдаблік:
Шахтар — Брейдаблік 2:0
Голи: Бондаренко, 28, Еліас, 65
Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Бондар, Азарові — Бондаренко (Глущенко, 68), Назарина, Ізакі — Лукас, Еліас, Мейрелліш.
Ейнарссон — Вальгейрссон, Оррасон, Маргейрссон, Йоунссон — Гюннлейгссон (Стейндорсон, 69), Лудвікссон (Гадльссон, 79), А. Йоунссон (Ейнарссон, 62) — Торстейнссон, Ульфарссон (Б’ярнасон), Інгварссон (Оумарссон, 63).
Попередження: Ейнарссон