Україна

Керманич Епіцентру прокоментував поразку від Оболоні.

Напередодні кам’янець-подільський Епіцентр у домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги поступився київській Оболоні.

Епіцентр — Оболонь 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер новачків УПЛ Сергій Нагорняк прокоментував виступ власної команди.

"Індивідуальні помилки знову до нас повернулись. Одні й ті самі люди помиляються чомусь. Довелось із 0:2 починати гру. Хлопці молодці, що не зупинились, намагались вирівняти ситуацію. У другому таймі створили достатньо моментів, щоб не програти, але, на жаль, програли.

Є клас футболіста. У одного два-три момента за гру й є голи, а в іншого — купа моментів, а голів немає. Класу не вистачає. Давайте вже говорити про це відверто.

Другий тайм сиділи на чужій половині. Здається, суперники навіть до наших воріт не наближались. Я їх розумію, відстоювали свій результат. Але ж скільки в нас було нереалізації — у мене в кар’єрі ще такого не було, щоб шість ігор удома — 0 очок. Ані в тренерській, ані в футбольній кар'єрі в мене такого не було.

У нас було 2 матча вдома з сусідами по таблиці. Програли обидва, дві гри при цьому однакові. Із 0:2 проти Вереса вилізли — і одразу пропустили. Я вже втомився від цих індивідуальних помилок. Пояснюєш — наче все розуміють. Не знаю, із чим це пов’язано. Нехай футболісти також задумаються.

Заміни змінили гру, були активні. У Борячука було три супершанса. Заміни підсилили нашу гру, але стільки моментів не забивати… Це важко сприйняти. Наче гравці чогось і хочуть, але..

Так, відповідальність за результат на мені, але іноді важко зрозуміти суть цих помилок. Виходимо і якийсь колапс відбувається", — заявив український фахівець.

У наступному турі кам’янець-подільський Епіцентр зіграє в гостях у житомирського Полісся.