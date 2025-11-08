Україна

Коментар головного тренера Зорі після перемоги 3:1 над Металістом 1925.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник залишився задоволеним грою своєї команди у матчі 12-го туру УПЛ проти Металіста 1925, в якому луганці здобули перемогу з рахунком 3:1.

“Сподобалось сьогодні те, що ми завжди грали вперед. Були матчі, де коли ми вигравали, то діяли по рахунку. В цьому ж поєдинку могли забивати ще та не сідали в оборону”, – зазначив Скрипник.

“Цілісна гра була з нашого боку. Погано, що зараз пауза у чемпіонаті. Хотілося б на цій хвилі грати далі. Команда відпочине три дні, а після цього знову до роботи”, – додав тренер.

Скрипник також підкреслив важливість командного духу:



“Шість матчів без поразок? Це каже про те, що ми рухаємось в потрібному напрямку. Все залежить від хлопців, котрі виходять на поле. Вже в роздягальні всі заряджені, налаштовані. Ті, хто виходить на заміну, теж додає. Зараз у нас колектив, в якому приємно працювати”.

Після цієї перемоги Зоря набрала 19 очок і піднялася на сьомий рядок турнірної таблиці, випередивши Металіст 1925. Наступний матч команда Скрипника проведе 24 листопада проти Олександрії.