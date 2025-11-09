Україна

Коментар асистента тренера після мінімальної перемоги.

Львівські Карпати здобули перемогу над Кривбасом (1:0) у 12-му турі УПЛ і продовжують підніматися в турнірній таблиці. Асистент головного тренера Ігор Єрмаков поділився своїми враженнями після поєдинку.

"Дуже емоційний поєдинок, насичений і на моменти, і на емоції", — зазначив Єрмаков. Він підкреслив, що команда повністю контролювала гру: "Хлопці вирішили розігрувати атаки спокійно, адже суперник перебував низько. Нам не було сенсу поспішати. Так ми хотіли витягнути Кривбас і шукати вільний простір".

Асистент тренера відзначив професіоналізм гравців:



"Команда дуже плідно працює. Раніше моменти створювалися не так, як сьогодні. Я вважаю, що це крок уперед".

Щодо вилучення воротаря Кривбасу Олександра Кемкіна на 16-й хвилині Єрмаков зауважив:



"Це теорія ймовірності. Гра б не змінилась від початку і до кінця — ми диктували б свої умови і виграли б навіть при рівних складах".

Керівник тренерського штабу наголосив на важливості підтримки вболівальників:



"Ми хотіли подарувати перемогу всім нашим фанатам, навіть тим, хто критикував нас. Команда заслуговує на підтримку і довела це".

Також Єрмаков прокоментував, чому команда виглядає сильнішою навіть у періоди травм:



"Кожен гравець, що носить емблему “Карпат”, чітко розуміє свої обов’язки. Коли виходять на поле, вони готові на все".

Після 12 турів Карпати набрали 18 очок та посідають восьме місце в УПЛ. Наступний матч команда проведе 22 листопада проти Металіста 1925.