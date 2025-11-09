Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 8 листопада 2025 року.

Луганська Зоря здобула впевнену перемогу над харківським Металістом 1925 в Житомирі у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги.

Команда Віктора Скрипника дотиснула суперників до помилки вже на старті гри, а вже наприкінці першого тайму влаштовала з ними обмін голами.

Поперерві натомість Металіст 1925 виходив із планами порятунку, але від них нічого не залишилось після третього м’яча суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Зоря у рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Зоря 1:3

Голи: Рашиця, 31 (пен.) — Будківський, 9, Вантух, 34, Слесар, 48

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Салюк, Шабанов — Чурко, Литвиненко, Когут (Мба, 62) — Антюх, Забергджа, Рашиця.

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Андушич (Ескінья, 90+6), Кушніренко, Башич — Слесар (Малиш, 88), Будківський (Горбач, 90+2), Попара.

Попередження: Салюк, Литвиненко — Кушніренко, Андушич