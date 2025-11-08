Команда Младена Бартуловича залишилась без дискваліфікованих Івана Калюжного та Владислава Калітвінцева, і цього виявилось достатньо суперникам.
Металіст 1925 — Зоря, фото УПЛ
08 листопада 2025, 15:12
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Металіст 1925 — Зоря 1:3
Голи: Рашиця, 31 (пен.) — Будківський, 9, Вантух, 34, Слесар, 48
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Є. Павлюк, Салюк, Шабанов — Чурко, Литвиненко, Когут (Мба, 62) — Антюх, Забергджа, Рашиця.
Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Джордан, Янич, Вантух — Андушич (Ескінья, 90+6), Кушніренко, Башич — Слесар (Малиш, 88), Будківський (Горбач, 90+2), Попара.
Попередження: Салюк, Литвиненко — Кушніренко, Андушич