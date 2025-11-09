Півзахисник Вереса прокоментував перемогу над Рухом.
Віталій Бойко, фото НК Верес
09 листопада 2025, 11:01
Рівненський Верес напередодні здолав львівський Рух у домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Верес — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри півзахисник "червоно-чорних" Віталій Бойко прокоментував виступ власної команди.
"Враження, звісно, тільки позитивні. Ми здобули три очки і нарешті знову перемогли вдома.
Очікували, що буде важка гра, багато боротьби. Дякую Богу, що забили цей переможний гол і виграли сьогодні. Ключову роль у цій перемозі зіграв увесь наш колектив. Саме завдяки зіграності ми сьогодні здобули три очки.
Щодо мого удару, то постійно відпрацьовую такі удари після тренувань. Тренери наголошують, що я маю хороший удар і потрібно шукати ці моменти, бити по воротах", — заявив український виконавець.
У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в криворізького Кривбасу.