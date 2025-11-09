Україна

Півзахисник Вереса прокоментував перемогу над Рухом.

Рівненський Верес напередодні здолав львівський Рух у домашньому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "червоно-чорних" Віталій Бойко прокоментував виступ власної команди.

"Враження, звісно, тільки позитивні. Ми здобули три очки і нарешті знову перемогли вдома.

Очікували, що буде важка гра, багато боротьби. Дякую Богу, що забили цей переможний гол і виграли сьогодні. Ключову роль у цій перемозі зіграв увесь наш колектив. Саме завдяки зіграності ми сьогодні здобули три очки.

Щодо мого удару, то постійно відпрацьовую такі удари після тренувань. Тренери наголошують, що я маю хороший удар і потрібно шукати ці моменти, бити по воротах", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес гостюватиме в криворізького Кривбасу.