Керманич Руху прокоментував поразку від Вереса.
Іван Федик, фото ФК Рух
09 листопада 2025, 11:21
Львівський Рух напередодні поступився рівненському Вересу в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Верес — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.
"Ключовим епізодом був пенальті, який арбітр спершу призначив, а потім скасував своє рішення. Це вплинуло на гру. І знову ж таки, будь-який удар, рикошети — в наші ворота залітають нелогічні голи.
У цьому матчі штрафний майже з центру поля, рикошет, ми пропускаємо. А в кінці гри не можемо забити у порожні ворота. Це було і в попередніх матчах, тож із цим треба боротись.
Звісно, утрата Едсона через четверте попередження вплине на команду в наступній грі. Навіть цього тижня частина гравців основного складу не тренувалась у загальній групі. Нам буде над чим подумати, обираючи склад на наступний поєдинок.
Ми будемо дивитись на те, хто може нас підсилити, і залучатимемо цих гравців до тренувального процесу.
Ми не повинні були програвати у попередніх матчах. Могли вигравати у Карпат, але треба реалізовувати свої моменти. Поки, на жаль, команда не може забивати голи", — заявив український фахівець.
У наступному турі львівський Рух прийматиме Кудрівку.