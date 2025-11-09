Україна

Керманич Руху прокоментував поразку від Вереса.

Львівський Рух напередодні поступився рівненському Вересу в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Рух 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Ключовим епізодом був пенальті, який арбітр спершу призначив, а потім скасував своє рішення. Це вплинуло на гру. І знову ж таки, будь-який удар, рикошети — в наші ворота залітають нелогічні голи.

У цьому матчі штрафний майже з центру поля, рикошет, ми пропускаємо. А в кінці гри не можемо забити у порожні ворота. Це було і в попередніх матчах, тож із цим треба боротись.

Звісно, утрата Едсона через четверте попередження вплине на команду в наступній грі. Навіть цього тижня частина гравців основного складу не тренувалась у загальній групі. Нам буде над чим подумати, обираючи склад на наступний поєдинок.

Ми будемо дивитись на те, хто може нас підсилити, і залучатимемо цих гравців до тренувального процесу.

Ми не повинні були програвати у попередніх матчах. Могли вигравати у Карпат, але треба реалізовувати свої моменти. Поки, на жаль, команда не може забивати голи", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме Кудрівку.