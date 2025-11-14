Україна

В Полтаві налаштовані оптимістично.

Президент новачка УПЛ СК Полтава Сергій Іващенко висловився про результати команди у поточному сезоні. Його слова наводить офіційний сайт полтавчан.

"Будь-якій команді, яка вперше вийшла в Прем'єр-лігу, буде важко. Тим паче, що більшість гравців нашої команди — це хлопці, які з нами пройшли довгий шлях від аматорів до Прем'єр-ліги. Для них це новий досвід, але команда повинна до цього готуватися.

Більшість наших гравців виступали в Першій лізі. Вони заслуговують на те, щоб грати в УПЛ. Своєю невтомною працею та грою довели, що хочуть грати в еліті, і саме тому вони залишилися з нами.

Але рівень УПЛ значно вищий, і до цього треба підтягуватися всім: керівництву клубу, тренерам, і гравцям. Крок за кроком рухаємось, але потрібно трішки часу.

Коли ми грали в змаганнях ПФЛ, то розуміли, що в першому сезоні чекати від Полтави якихось серйозних результатів не варто. І керівництво клубу, і я, як президент, і тренери також це все прекрасно розуміли. Я думаю, що розуміють це й гравці, але виходячи на кожну гру, вони повинні доводити кожен сам собі й іншим колективам, що варті того, щоб грати в УПЛ. Ми розуміли, куди ми йшли й навіщо ми йшли.

Є два шляхи: екстенсивний та інтенсивний. Тобто можна влити дуже багато грошей, накупити дуже класних гравців, і ще не факт, що вони покажуть результат у першому сезоні. А є шлях праці — щоденної, важкої, кропіткої праці, коли тренери, футболісти будуть самі собі доводити, що вони кращі, ніж інші", — заявив Іващенко.

Зараз СК Полтава посідає останнє місце в УПЛ, набравши 6 очок після 12 зіграних турів.