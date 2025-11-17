Україна

Гравець долучився до складу львів’ян цього літа.

Львівський Рух під час літньої трансферної кампанії підписав на правах оренди з молдовського клубу Зімбру атакувального півзахисника Влада Рейляну.

І саме в статусі гравця клубу УПЛ 22-річний виконавець напередодні вперше в своїй кар’єрі зіграв у складі національної збірної рідної країни.

Це сталось напередодні за ходом матчу проти Ізраїлю (1:4), коли Ліліан Попеску випустив футболіста "жовто-чорних" на заміну на 55 хвилині за нічийного рахунку на табло (1:1).

Рейляну в підсумку зробив 12 дотиків до м’яча, віддав сім точних передач (100% точності), один раз обіграв суперника, заробив на собі фол, тричі втратив м’яч, зробив два повернення м’яча, а також виграв дві із шести дуелей та одного разу сфолив.

У цьому сезоні на рахунку молдованина 14 матчів та один асист.