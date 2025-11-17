Збірна Ізраїлю в заключному турі відбору чемпіонату світу-2026 розбила Молдову, але в черговий раз залишилася без великого турніру, посівши третє місце у групі I.

Ізраїль — Молдова 4:1

Голи: Тургеман, 21; Ревіво, 65, 88, Перец, 85 — Ніколаєску, 37

Ізраїль: Глазер — Даса, Блоріан, Лемкін, Ревіво — Д. Перец, Е. Перец — Канічовскі, Бітон — Тургеман, Глух

Молдова: Тімбур — Кукош, Бабогло, Герасімцов, Форов, Фратя, Каймаков, Перчун, Бітца — Ніколаеску, Постолаки

Вилучення: Перчун, 18.