Перемога в заключному турі.
getty images
17 листопада 2025, 00:12
Збірна Ізраїлю в заключному турі відбору чемпіонату світу-2026 розбила Молдову, але в черговий раз залишилася без великого турніру, посівши третє місце у групі I.
Ізраїль — Молдова 4:1
Голи: Тургеман, 21; Ревіво, 65, 88, Перец, 85 — Ніколаєску, 37
Ізраїль: Глазер — Даса, Блоріан, Лемкін, Ревіво — Д. Перец, Е. Перец — Канічовскі, Бітон — Тургеман, Глух
Молдова: Тімбур — Кукош, Бабогло, Герасімцов, Форов, Фратя, Каймаков, Перчун, Бітца — Ніколаеску, Постолаки
Вилучення: Перчун, 18.