Львівські Карпати та харківський Металіст 1925 зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Адамюка в центрі оборони, тоді як Костенко гратиме праворуч в атаці.

Младен Бартулович, на тлі поразки від луганської Зорі (1:3), використав із перших хвилин Калюжного в центрі поля, тоді як Мба розташується в атаці.

Карпати: Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Вітор.

Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Ігор, Мірошніченко, Федор, Клименко, Карабін, Альварес, Шах.

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба, Рашиця.

Запасні: Мозіль, Соловей, Чурко, Когут, Кондратюк, Хруник, Багрій, Карпізін, Снурніцин, Плічко, Панченко, Петер.

Гра Карпати — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.