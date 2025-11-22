Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та харківський Металіст 1925.

Львівські Карпати та харківський Металіст 1925 зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Адамюка в центрі оборони, тоді як Костенко гратиме праворуч в атаці.

Младен Бартулович, на тлі поразки від луганської Зорі (1:3), використав із перших хвилин Калюжного в центрі поля, тоді як Мба розташується в атаці.

Карпати: Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Вітор.

Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Ігор, Мірошніченко, Федор, Клименко, Карабін, Альварес, Шах.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба, Рашиця.