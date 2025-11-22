Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та харківський Металіст 1925.
22 листопада 2025, 12:03
Львівські Карпати та харківський Металіст 1925 зіграють у тринадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.
Владислав Лупашко, після перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), залучив до стартового складу Адамюка в центрі оборони, тоді як Костенко гратиме праворуч в атаці.
Младен Бартулович, на тлі поразки від луганської Зорі (1:3), використав із перших хвилин Калюжного в центрі поля, тоді як Мба розташується в атаці.
Карпати: Домчак — Сич, Адамюк, Педрозу, Полегенько — Чачуа, Танда, Бруніньйо — Костенко, Краснопір, Вітор.
Запасні: Мисак, Киричок, Фабі, Ігор, Мірошніченко, Федор, Клименко, Карабін, Альварес, Шах.
Запасні: Мозіль, Соловей, Чурко, Когут, Кондратюк, Хруник, Багрій, Карпізін, Снурніцин, Плічко, Панченко, Петер.
Металіст 1925: Варакута — Крупський, Салюк, Є. Павлюк, Шабанов, Антюх — Литвиненко, Калюжний, Забергджа — Мба, Рашиця.
Гра Карпати — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
на Football.ua.