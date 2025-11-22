Україна

Цікавий спосіб заохотити вболівальників до відвідування гри.

Львівські Крапати завершують останні підготування до домашнього матчу проти харківського Металіста 1925.

Карпати — Металіст 1925. Напередодні

Перед грою у Львові випав чималий шар снігу, що ускладнило підготовку стадіону Україна до протистояння.

І якщо футбольне поле агрономи захистити від впливу погодних умов устигли, то з власне трибунами відкритої арени справи пішли не надто успішно.

Карпати на цьому тлі звернулись до власних уболівальників:

"У зв’язку з погодними умовами ФК Карпати не встигне очистити від снігу усі сидіння у секторах, що доступні для відвідування матчу Карпати — Металіст 1925.

Прохання поставитись із розумінням до ситуації, що склалась. Аби зробити свій перегляд матчу комфортнішим, рекомендуємо приходити на матч з коциком, пледом чи широким шаликом, який можна буде застелити на потрібні місця, після очищення від снігу.

Дякуємо за розуміння та до зустрічі, "зелено-білі"", — ідеться в заяві клубу.

Матч Карпати — Металіст 1925 відбудеться о 13:00. Запрошуємо на текстову трансляцію гри.