Цікавий спосіб заохотити вболівальників до відвідування гри.
фото ФК Карпати Львів
22 листопада 2025, 12:53
Львівські Крапати завершують останні підготування до домашнього матчу проти харківського Металіста 1925.
Карпати — Металіст 1925. Напередодні
Перед грою у Львові випав чималий шар снігу, що ускладнило підготовку стадіону Україна до протистояння.
І якщо футбольне поле агрономи захистити від впливу погодних умов устигли, то з власне трибунами відкритої арени справи пішли не надто успішно.
Карпати на цьому тлі звернулись до власних уболівальників:
"У зв’язку з погодними умовами ФК Карпати не встигне очистити від снігу усі сидіння у секторах, що доступні для відвідування матчу Карпати — Металіст 1925.
Прохання поставитись із розумінням до ситуації, що склалась. Аби зробити свій перегляд матчу комфортнішим, рекомендуємо приходити на матч з коциком, пледом чи широким шаликом, який можна буде застелити на потрібні місця, після очищення від снігу.
Дякуємо за розуміння та до зустрічі, "зелено-білі"", — ідеться в заяві клубу.
Матч Карпати — Металіст 1925 відбудеться о 13:00. Запрошуємо на текстову трансляцію гри.