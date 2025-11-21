Україна

Фахывець працював у Шахтарі в сезоні-2021/22.

Колишній асистент головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі Паоло Б'янко розповів, що міг очолити донецьку команду на старті сезону-2023/24.

Нагадаємо, тоді Шахтар шукав заміну Ігору Йовічевічу, якого у жовтні 2023 року змінив Маріно Пушич.

"Коли я працював головним тренером Модени, мене покликав Шахтар на ідентичну роль. Пропозиція надійшла за кілька днів до матчу проти Барселони, але я відмовився, бо був зобов'язаний перед Моденою.

Я досі пам'ятаю той момент, коли сідав у поїзд у Львові: я не хотів залишати Україну. Я впевнений, що повернуся туди не як тренер, а як звичайний житель", — наводить слова Б'янко La Gazetta dello Sport.

Нині Б'янко очолює Монцу, яка лідирує у Серії В. Після Модени він був наставником Фрозіноне.