Фахывець працював у Шахтарі в сезоні-2021/22.
Паоло Б'янко, Getty Images
21 листопада 2025, 11:44
Колишній асистент головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі Паоло Б'янко розповів, що міг очолити донецьку команду на старті сезону-2023/24.
Нагадаємо, тоді Шахтар шукав заміну Ігору Йовічевічу, якого у жовтні 2023 року змінив Маріно Пушич.
"Коли я працював головним тренером Модени, мене покликав Шахтар на ідентичну роль. Пропозиція надійшла за кілька днів до матчу проти Барселони, але я відмовився, бо був зобов'язаний перед Моденою.
Я досі пам'ятаю той момент, коли сідав у поїзд у Львові: я не хотів залишати Україну. Я впевнений, що повернуся туди не як тренер, а як звичайний житель", — наводить слова Б'янко La Gazetta dello Sport.
Нині Б'янко очолює Монцу, яка лідирує у Серії В. Після Модени він був наставником Фрозіноне.