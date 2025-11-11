Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) розглянув матеріали щодо матчу 11-го туру української Прем’єр-ліги між Шахтарем і Динамо, який відбувся 2 листопада у Львові, повідомляє офіційний сайт УАФ.

За підсумками розгляду справи КДК УАФ ухвалив рішення оштрафувати Шахтар на 67,5 тисячі гривень — 52,5 тисячі за використання вболівальниками піротехнічних засобів (21 одиниця) та 15 тисяч за недотримання вимог безпеки, зокрема перевищення максимально дозволеної кількості глядачів на стадіоні.

Динамо отримало штраф у 180 тисяч гривень: 85 тисяч — за повторне використання фанатами піротехніки, 25 тисяч — за кидання піротехнічних засобів на поле та 70 тисяч — за повторні нецензурні скандування на адресу арбітра матчу.

Окрім цього, дисциплінарні санкції були накладені й після гри між ЛНЗ та Карпатами, що відбулася 3 листопада. КДК УАФ зобов’язав черкаський клуб сплатити 10 тисяч гривень штрафу, а львівський — 25 тисяч за недотримання правил евакуації команд під час повітряної тривоги.

Також тренера воротарів Карпат Богдана Шуста відсторонено від участі у матчах на два поєдинки, один із яких — умовно з випробувальним терміном на один рік. Причина - використання кривдних, образливих слів на адресу арбітра матчу.