Автор переможного дубля у ворота Динамо поділився своїми емоціями після гри.

Нападник Колоса Юрій Климчук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:1), у якому він оформив дубль.

"Можу сказати, що в нас просто був період невеликий у команді, ми трішки загальмували, і найважливіше те, що ми змогли повернутися назад, змогли повернути впевненість – і сьогоднішня гра це підтверджує.

Передача Козіка під час першого взяття воріт Динамо? Ми таке напрацьовували, він знає, що я можу бути в цій зоні, можу відкритися. Одним словом, ми це напрацьовували, і це була не випадковість.

Володимирович додає драйву, додає емоцій на бровці. Тому ми вийшли сьогодні в настрої зіграти добре і не розчарувати наших уболівальників.

Наскільки може серйозною бути травма? Це не серйозне ушкодження. Трішки відчув, тому що поле м’яке було. Вирішив сильно не ризикувати – тому попросив заміну.

Дуже дякую за підтримку. Сьогодні було справді свято футболу. Був повний стадіон – і це нам додавало тільки сили йти вперед, за що їм дуже сильно дякую.

За кожну гру дають три очки, тому ми вже забули про цю і готуємося до наступної. Наступна, якщо не помиляюся, в п’ятницю, тому ми вже готуємося до гри в п’ятницю", — сказав Климчук в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Колос – Динамо Київ.