Україна

Захисник команди із Ковалівки поділився своїми емоціями після гри з Динамо.

Захисник Колосу Андрій Понєдєльнік прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (2:1).

"Звичайно, перемагати гранда України – це неперевершені емоції. Звичайно, цей матч впишеться в історію кожного гравця. Всі дуже щасливі, беремо три залікові пункти, рухаємося далі до наступного матчу.

В нас гарна підтримка, гарні ультрас і вболівальники. Для мене це перший матч за Колос проти Динамо на домашньому стадіоні. Дуже щасливий, що допоміг здолати такого важливого і сильного суперника, здобути три залікові пункти. Всі дуже щасливі. Але рухаємося далі, ще раз повторюся. Ставимося до цього, так би мовити, скромно, в нас ще є матчі попереду.

Ми ще не спілкувалися на рахунок преміальних. В принципі, я думаю, що якщо перемога – то й емоції мають бути відповідні. Всі щасливі, з усмішкою в роздягальні, після гри теж. Ясно, що емоцій дуже багато в гравців, але ми знаходимо їх, щоб якось підтримати один одного і цю атмосферу тримати в роздягальні.

Про єврокубки точно, думаю, ще зарано думати. В принципі, це футбол, сьогодні ти переміг, завтра ти програв. Це футбол, тут усе непередбачувано. Ти можеш перемогти команду, яка в турнірній таблиці посідає перше чи друге місця, а програти аутсайдеру. Це футбол, через це ми його й любимо, заради таких емоцій рухаємося, тренуємося, граємо", — наводить слова Понєдєльніка Football Hub.

